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Кейтлин Кларк генерирует $ 1 млрд для WNBA при зарплате в $ 78 тыс. — The Athletic

Кейтлин Кларк генерирует $ 1 млрд для WNBA при зарплате в $ 78 тыс. — The Athletic
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Журналист и штатный автор The Athletic Бен Пикман на примере легендарного Майкла Джордана сравнил влияние баскетболистки Кейтлин Кларк на женскую НБА (WNBA) и на спорт в целом.

«Мы начинаем рассказ и проводим аналогию с Майклом Джорданом. В 1990-х было проведено знаменитое исследование, в котором два экономиста задались вопросом: «Какова была ценность Майкла Джордана для НБА в то время?» Кто-то сказал, что Эм Джей принёс другим командам более $ 50 млн, что на сегодняшний день составляет более $ 120 млн.

Вклад Кейтлин Кларк, по мнению нескольких источников, оценивается в размере $ 1 млрд или даже больше. Стоимость франшиз WNBA выросла на 180% с 2024 по 2025 год», — сказал Пикман в подкасте No Offseason.

Отметим, что Кейтлин проводит свой второй сезон в женской НБА. По контракту новичка она получает $ 78 тыс. Большую часть своего дохода Кларк получает от рекламных контрактов и спонсорских сделок.

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