Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» предупредили о смене владельца Луку Дончича, но не Леброна Джеймса

«Лейкерс» предупредили о смене владельца Луку Дончича, но не Леброна Джеймса
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в частном порядке уведомило одного из топовых игроков команды Луку Дончича о смене владельца клуба, в то время как звёздный игрок команды Леброн Джеймс, много лет являвшийся лицом франшизы, остался в неведении.

«С момента обмена Дончича 1 февраля «Лейкерс» дали понять, что они переводят своё внимание с Джеймса к Дончичу, что сопровождалось серией микроагрессий. Когда 18 июня семья Басс согласилась продать контрольный пакет акций франшизы Марку Уолтеру, Дончич был уведомлён об этом заранее и, что примечательно, он сразу же опубликовал поздравление в социальных сетях. Джеймсу такого же уведомления не было, и он, соответственно, не опубликовал никаких публичных заявлений», — сообщает телеканал ESPN.

Для четырёхкратного чемпиона НБА, а также четырёхкратного MVP, ветерана с 22-летним стажем такое отношение неслыханно, и уже сейчас ходят разговоры о том, что Леброн покинет «Лейкерс» весной 2026 года.

Материалы по теме
В НБА опять выдали рекордный контракт. $ 72,5 млн в год — реакция на нестабильность
В НБА опять выдали рекордный контракт. $ 72,5 млн в год — реакция на нестабильность
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android