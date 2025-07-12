«Лейкерс» предупредили о смене владельца Луку Дончича, но не Леброна Джеймса

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в частном порядке уведомило одного из топовых игроков команды Луку Дончича о смене владельца клуба, в то время как звёздный игрок команды Леброн Джеймс, много лет являвшийся лицом франшизы, остался в неведении.

«С момента обмена Дончича 1 февраля «Лейкерс» дали понять, что они переводят своё внимание с Джеймса к Дончичу, что сопровождалось серией микроагрессий. Когда 18 июня семья Басс согласилась продать контрольный пакет акций франшизы Марку Уолтеру, Дончич был уведомлён об этом заранее и, что примечательно, он сразу же опубликовал поздравление в социальных сетях. Джеймсу такого же уведомления не было, и он, соответственно, не опубликовал никаких публичных заявлений», — сообщает телеканал ESPN.

Для четырёхкратного чемпиона НБА, а также четырёхкратного MVP, ветерана с 22-летним стажем такое отношение неслыханно, и уже сейчас ходят разговоры о том, что Леброн покинет «Лейкерс» весной 2026 года.