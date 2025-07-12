Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА: Леброн Джеймс может завершить карьеру в другом месте

Чемпион НБА: Леброн Джеймс может завершить карьеру в другом месте
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем, который играл с Леброном Джеймсом, считает, что Король закончит свою профессиональную карьеру вне «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он определённо мог бы завершить свою карьеру в другом месте», — приводит слова Хаслема Sporting News.

Напомним, вчера, 11 июля, авторитетный источник ESPN заявил, что Леброн может покинуть «Лейкерс» весной 2026 года, когда ему будет 41 год.

Несмотря на то что Леброн активировал опцию игрока на $ 52 млн в своём контракте с «Лейкерс», в Сети ходят слухи о переезде Джеймса в другой клуб ради борьбы за пятый чемпионский титул.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»? Что известно на данный момент
Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»? Что известно на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android