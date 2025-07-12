Чемпион НБА: Леброн Джеймс может завершить карьеру в другом месте

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем, который играл с Леброном Джеймсом, считает, что Король закончит свою профессиональную карьеру вне «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он определённо мог бы завершить свою карьеру в другом месте», — приводит слова Хаслема Sporting News.

Напомним, вчера, 11 июля, авторитетный источник ESPN заявил, что Леброн может покинуть «Лейкерс» весной 2026 года, когда ему будет 41 год.

Несмотря на то что Леброн активировал опцию игрока на $ 52 млн в своём контракте с «Лейкерс», в Сети ходят слухи о переезде Джеймса в другой клуб ради борьбы за пятый чемпионский титул.