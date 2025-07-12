Журналист — о Бронни Джеймсе: он стал сильнее и рассчитывает на значимую роль в «Лейкерс»

Журналист и бывший обозреватель LA Times Майк Бреснахэн высказался относительно прогресса Бронни Джеймса в Летней лиге НБА, а также возможной роли сына Леброна Джеймса в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» на сезн-2025/2026.

«Я помню, как Бронни готовился к последнему броску [в матче Летней лиги НБА с «Далласом»], «Лейкерс» проигрывали, до конца матча оставалось восемь секунд и он взял мяч в руки возле дуги. У него в голове: «Это мой бросок». Он не попал, но настрой был такой: «Да, давайте выиграем матч. Я сделаю это».

Судя по разговору с ним на прошлой неделе, он очень уверенный в себе молодой человек. Он работал над собой несколько месяцев после окончания сезона в «Лейкерс», и мы увидели это. Видно, что он стал сильнее, и он играл по 21–22 минуты.

Возможно, он рассчитывает на более значимую роль в «Лейкерс» или, по крайней мере, надеется на неё», — приводит слова Бреснахэна NBA Analysis.