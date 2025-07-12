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«Если ты ссоришься в 60 лет, ты слабак». Баркли — о вражде Скотти Пиппена и Айзеи Томаса

«Если ты ссоришься в 60 лет, ты слабак». Баркли — о вражде Скотти Пиппена и Айзеи Томаса
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался о конфликте Скотти Пиппена и Айзеи Томаса, которых связывало между собой соперничество «Чикаго» и «Детройта» в конце 1980-х и в начале 1990-х годов.

Отметим, что Пиппен, когда его спросили про Томаса и его «Детройт», сказал: «Я его не уважаю, поэтому мне нечего сказать об этом парне».

«Послушайте, нам по 60 лет. Если ты находишься в таком возрасте и всё ещё ссоришься, то ты слабак. Любой, кто ссорится после 25 лет, — слабак», — сказал Баркли в шоу Дэна Патрика.

Напомним, «Детройт» становился чемпионом НБА в 1989 и 1990 годах. «Чикаго» в 90-х выиграл шесть титулов (в периоды с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год).

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