Инсайдер рассказал, в каком случае «Кливленд» приобретёт Леброна Джеймса

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик объяснил, в каком случае клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» подпишет 40-летнего форварда, четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кливленд» заинтересован в Леброне Джеймсе только в случае выкупа им его же контракта», — написал Амик в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее агент Леброна Рич Пол объявил о том, что его подопечный, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.

Позже инсайдеры ESPN Уиндхорст и Шелбёрн объявили о том, что Леброн покинет «Лейкерс» в 2026 году.