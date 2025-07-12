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«Нам платят кучу денег за глупость». Баркли высказался о зарплатах в НБА

«Нам платят кучу денег за глупость». Баркли высказался о зарплатах в НБА
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли, который сейчас является телеведущим, высказался относительно зарплат нынешних баскетболистов в лиге на примере Девина Букера, Чета Холмгрена и Шея Гилджес-Александера.

«Видите ли, ваше жизненное счастье должно определяться тем, насколько хороша ваша жизнь. Любой, кто занимается спортом, должен быть самым счастливым человеком в мире. Нам платят кучу денег за то, чтобы мы делали какую-то глупость. Эти люди платят мне миллионы долларов за то, чтобы я вёл дурацкий баскетбольный мяч.

Я слышал, что Девин Букер продлил контракт на два года. Он будет получать больше $ 70 млн в год. Он должен быть самым счастливым человеком, должен просто ходить и пожимать людям руки.

Я видел, что Чет Холмгрен получил 200 с чем-то миллионов. Шей [Гилджес-Александер] только что получил $ 300 млн. Почему бы тебе не быть в хорошем настроении? Ты работаешь по паре часов в день, четыре дня в неделю. Что тебя не радует?» — сказал Баркли в шоу Дэна Патрика.

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