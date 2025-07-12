Чарльз Баркли прокомментировал возвращение Майкла Джордана в НБА

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу возвращения легендарного Майкла Джордана в НБА в роли эксперта телеканала NBC, который будет транслировать игры НБА сезона-2025/2026.

«Я рад его возвращению, будет весело за ним наблюдать. Я не знаю, что Джордан приготовил для болельщиков, но хочется поскорее это узнать!» — приводит слова Баркли Daily Mail.

Стоит отметить, что во времена игровой карьеры Джордан и Баркли были главными конкурентами в НБА. По рейтингу Forbes Майкл Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю. Если перевести все заработанные им деньги в доллары по курсу 2017 года, получится $ 1,85 млрд.