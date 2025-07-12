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«Мусор». Бронни Джеймса раскритиковали в соцсетях после нереализованного победного броска

«Мусор». Бронни Джеймса раскритиковали в соцсетях после нереализованного победного броска
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20-летний американский профессиональный баскетболист Бронни Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подвергся критике после поражения в матче Летней лиги с «Даллас Маверикс» (85:87) за своё непопадание при трёхочковом броске на последних секундах матча.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 85
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Нембхард - 21, Келли - 17, Флэгг - 10, Холл - 9, Макглотан - 9, Льюис - 8, Сиссе - 6, Шарп - 5, Кливленд - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 22, Кнехт - 15, Стюард - 14, Джеймс - 8, Базли - 8, Райс - 7, Колоко - 3, Дэвис - 3, Гордон - 3, Джемисон - 2, Калума

«Какой отец, такой и сын», — написал в социальной сети Х аналитик Скип Бэйлесс.

«Бронни задыхается при прессинге, как его отец», — приводит слова одного из фанатов издание Daily Mail.

«Он просто мусор. Плох во многих игровых аспектах», — написал другой.

«Этот матч показал — он сломанный игрок», — добавил третий.

«Ужасный выбор момента для броска, мог просто уйти за пределы площадки», — написал четвёртый.

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Бронни Джеймс смазал потенциально победный трёхочковый бросок в матче Летней лиги НБА
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