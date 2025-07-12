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УНИКС планировал приобрести ныне арестованного во Франции баскетболиста Касаткина

УНИКС планировал приобрести ныне арестованного во Франции баскетболиста Касаткина
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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв заявил о том, что их команда рассматривала вариант приобретения арестованного во Франции атакующего защитника Даниила Касаткина.

«Мы на эту позицию рассматривали и Захарова, и Касаткина. Не знали, что такое случилось с Даниилом. Баскетболист он хороший, а несколько лет назад вообще показал прекрасные снайперские качества на площадке и в защите неплохо играл. Сложно предположить, как долго теперь это затянется.

Так вот, мы рассматривали две кандидатуры. Захаров — игрок очень опытный, правда, в последнее время он не так часто играл в «Зените», но баскетболист он хороший, и команде его действия приносили результат в определённых очень важных матчах. Поэтому надеемся, Денис нам поможет. Остановились на нём.

Вообще, по россиянам у нас сейчас состав более сильный, чем в прошлом году. У нас есть восемь российских баскетболистов в составе. Сейчас занимаемся иностранными игроками. Сезон впереди — лишь бы травм не было», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Накануне УНИКС подписал контракт с Денисом Захаровым по схеме «1+1».

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