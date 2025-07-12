Адвокат Касаткина ответил, есть ли шанс избежать содержания в изоляторе во Франции

Владимир Саруханов, являющийся адвокатом задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина, ответил по поводу возможности избежать содержания в изоляторе.

«Нас не оповещали, подключился МИД или нет. Думаю, если Мария Захарова сделала какие‑то заявления, значит, МИД уже работает. В самом начале с нами работало консульство, но они занимаются своими делами, мы — своими. Мы занимаемся его защитой, а они — его правами как гражданина РФ, задержанного на территории Франции. Мы все за него боремся, консульский отдел подключается и будет приходить к нему.

У нас нет информации, разрешили ли ему пользоваться спортзалом. Суд был позавчера, написали заявление несколько дней назад. Европа всегда была бюрократичной в этом отношении, а ещё с учётом того, что много людей содержатся, многие пишут заявления, их всех надо зарегистрировать и официально ответить. Вероятность того, что нам откажут в использовании спортзала, небольшая, но тем не менее мы пока не получили официального разрешении.

Избежать содержания в изоляторе? Есть почва для того, чтобы доказать, что если он будет хорошо себя вести, не будет нарушать законы Франции, что он будет соблюдать требования человека, которому будет избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей… Мы выполним свои гарантии: предложим залог, снимем квартиру, если есть возможность, зарегистрируемся в полиции. Со своей стороны мы будем соблюдать правила, дальше уже решение за ними — изменить ему меру пресечения или нет. В изоляторе к нему нареканий нет, ведёт он себя хорошо, в конфликты ни с кем не вступает, всё в порядке», — приводит слова Саруханова «Матч ТВ».

Американские власти подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций, однако сам спортсмен категорически отвергает все обвинения.

Минувший сезон Единой лиги ВТБ Даниил провёл в МБА-МАИ. Защитник принял участие в 44 матчах предыдущего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал 2,1 подбора и отдавал 2,8 передачи. Даниил покинул столичный клуб 3 июля и сейчас является свободным агентом.