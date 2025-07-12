Генеральный менеджер «Голден Стэйт» рассказал, как команда хочет усилить состав

44-летний американский бывший профессиональный баскетболист Майк Данливи, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне являющийся генеральным менеджером клуба «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, какими игроками хочет усилиться коллектив.

«Кого нам нужно добавить в команду? Я думаю, что с этой точки зрения мы рассмотрим игроков в переднюю линию, чтобы добавить немного броскового потенциала. И с умением неплохо показать себя в обороне. Я думаю, что в нападение нам нужны парни, которые могут бросать, отдавать пас и с помощью дриблинга создавать пространство», — приводит слова Данливи издание Clutch Рoints.