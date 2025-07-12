Звезда WNBA Кларк — о Халибёртоне: перенёс встречу, чтобы прийти и поддержать нас

а23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая на позиции защитника за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Индиана Фивер», комплиментарно отозвалась о защитнике Тайризе Халибёртоне из команды НБА «Индиана Пэйсерс».

«Тайриз любит баскетбол. Как я уже говорила, даже если мы играем в гостях или есть пара игр, которые он, возможно, не может увидеть лично, он всегда в курсе результата и событий в матчах. И я даже знаю, что когда у нас пару дней назад была вечерняя игра, то у него возник конфликт с расписанием. И он постарался перенести свою встречу, чтобы прийти и поддержать нас.

И ему, безусловно, нравится «Индиана Фивер» и он любит этот штат. И это очень заметно во всём, что он делает, и в том, как он обращается с людьми в нашем обществе. Нам очень повезло», — приводит слова Кларк пресс-служба «Фивер».