Зоран Лукич анонсировал выездной матч мужской сборной России в Египте

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич сообщил, почему национальная команда будет проводить сборы в Нижнем Новгороде, а также анонсировал выездной матч своих подопечных в Египте.

«Мы планируем несколько дней. Думаю, что в ближайшие несколько дней это будет объявлено официально. Некоторые моменты в этом отношении не зависят от нас, есть вопросы, которые надо решать. На этом сборе несколько новых молодых игроков. Проверим их в товарищеских встречах. Будут и несколько опытных баскетболистов, которые подключатся к нашей работе. Важна проверка командной «химии». Важно же не только тренироваться, но и играть матчи. Так что в этих товарищеских встречах мы проверим и понимание нашей игровой системы.

Сейчас будем работать в Новогорске, а потом — в Нижнем Новгороде. Мне бы всегда хотелось проводить сборы не только в Москве, но и в других русских городах. Во многих из них играют в баскетбол, есть клубы Единой лиги и Суперлиги. Этим летом пал выбор на Нижний Новгород. Но это не потому, что я раньше там работал. Просто по организации транспорта и медицины он подошёл лучше всех. Поэтому пал выбор на Нижний. Было ещё несколько вариантов. Надеюсь, что следующим летом будем тренироваться на сборе уже в другом городе.

Восемь дней в Нижнем Новгороде будем работать, потом проведём в Москве две встречи, а затем по плану вылетаем в Египет, чтобы сыграть со сборной этой страны. Сейчас ждём подтверждения. Надеюсь, что с началом сбора наступит определённость. По соперникам в Москве пока разговариваем. Визы, транспорт — многое надо организовать, много мелочей, много нюансов», — приводит слова Лукича портал «Матч ТВ».