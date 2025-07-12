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Издание из США оценило дебют Егора Дёмина в Летней лиге НБА

Издание из США оценило дебют Егора Дёмина в Летней лиге НБА
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Американское издание Daily News поделилось мнением насчёт дебютной игры Егора Дёмина за «Бруклин Нетс», которая произошла в Летней лиге НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Для Дёмина, восьмого выбора на драфте НБА, вечер выдался довольно спокойным. Он набрал восемь очков, реализовав два броска из пяти, сделал четыре подбора и один перехват за 23 минуты. Играя преимущественно без мяча, новичок «Нетс» испытывал трудности в первой половине, не сумев набрать очки, совершив две потери и получив два фола.

Однако во второй половине Дёмин реализовал два дальних трёхочковых броска, продемонстрировав отличную технику. Отсутствие передач стало неожиданностью для игрока, считающегося одним из лучших распасовщиков драфта, но это должно улучшиться по мере адаптации к системе «Бруклина», — говорится в материале New York Daily News.

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