Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дочь Денниса Родмана: моего отца вообще нет в моей жизни

Дочь Денниса Родмана: моего отца вообще нет в моей жизни
Комментарии

22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман раскритиковала своего отца Денниса Родмана за отсутствие в её жизни.

Это произошло после комментариев в соцсетях относительно присутствия футболистки на матчах её бойфренда Бена Шелтона на Уимблдоне.

«Если кто-то не знает, то меня зовут Тринити, а не Тиффани. Кроме того, на матчах Бена его семья, включая отца, всегда рядом. Моего отца вообще нет в моей жизни, не нужно упоминать о нём во время матчей Бена, когда я не хочу, чтобы о нём говорили во время моих. Это момент для него и его близких. Спасибо», — написала Тритнити Родман в соцсетях.

Материалы по теме
«Он не мой отец». Грустная история о взаимоотношениях легендарного Родмана и его дочери
«Он не мой отец». Грустная история о взаимоотношениях легендарного Родмана и его дочери
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android