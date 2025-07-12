Дочь Денниса Родмана: моего отца вообще нет в моей жизни

22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман раскритиковала своего отца Денниса Родмана за отсутствие в её жизни.

Это произошло после комментариев в соцсетях относительно присутствия футболистки на матчах её бойфренда Бена Шелтона на Уимблдоне.

«Если кто-то не знает, то меня зовут Тринити, а не Тиффани. Кроме того, на матчах Бена его семья, включая отца, всегда рядом. Моего отца вообще нет в моей жизни, не нужно упоминать о нём во время матчей Бена, когда я не хочу, чтобы о нём говорили во время моих. Это момент для него и его близких. Спасибо», — написала Тритнити Родман в соцсетях.