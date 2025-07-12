Кевин Дюрант объяснился насчёт своих слов о том, что он лучше Джордана и Леброна

Новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, объяснился насчёт собственных слов о том, что он лучше легендарных соотечественников — Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Эм Джей трижды завершал карьеру. Это нормально. Он по-прежнему величайший в истории. И у меня дома только обуви под его брендом на $ 1 млн, ха-ха-ха. Я аплодирую Майклу так же, как и тому парню, который выступает в НБА на протяжении 22 лет. Мне нравится баскетбол, но фанаты больше любят отдельных личностей», — написал Дюрант на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).