Видео: Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс весело проводит время в отпуске. Видео с отдыхом Леброна на концерте рэп-исполнителя Bad Bunny в Пуэрто-Рико было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, 11 июля, авторитетный источник ESPN заявил, что Леброн может покинуть «Лейкерс» весной 2026 года, когда ему будет 41 год.

Несмотря на то что Леброн активировал опцию игрока на $ 52 млн в своём контракте с «Лейкерс», в Сети ходят слухи о переезде Джеймса в другой клуб ради борьбы за пятый чемпионский титул.

Отметим, что предстоящий регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может стать для Джеймса уже 23-м в карьере, что станет рекордом в истории североамериканской лиги. Леброн — четырёхкратный чемпион НБА.