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Влад Голдин рассказал, как ему поступило предложение о заключении контракта с «Майами»

Влад Голдин рассказал, как ему поступило предложение о заключении контракта с «Майами»
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24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин вспомнил, как ему поступило предложение подписать контракт с клубом из Флориды.

«Мы вели диалог во время драфта НБА. И нам поступил звонок от «Майами». Нам сообщили, что, скорее всего, меня не задрафтуют и что со мной рассматривают опцию подписания [контракта]. Даже уже по ходу драфта мы начали рассматривать опции [продолжения карьеры], которые были для меня открыты», — сказал Голдин в интервью на YouTube-канале «Взял Мяч».

Отметим, что российский центровой подписал двусторонний контракт с «Майами Хит», рассчитанный до конца сезона-2026/2027 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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