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Центровой «Майами» Голдин: концовку драфта НБА смотрел без стука сердца

Центровой «Майами» Голдин: концовку драфта НБА смотрел без стука сердца
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24-летний российский центровой команды «Майами Хит» Владислав Голдин рассказал о своих ощущениях, когда досматривал церемонию драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

«Концовку драфта НБА смотрел без стука сердца. Понятное дело, есть мечта быть задрафтованным, услышать, как произносят твоё имя на подобном мероприятии. Это было бы безумно приятно и показывало бы, какую работу ты проделал. Сильно расстраиваться у меня времени не было, поскольку события начали разворачиваться очень быстро. Происходили переговоры с командами и решалось, какое решение будет лучшим в данный момент», — сказал Голдин в интервью на YouTube-канале «Взял Мяч».

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