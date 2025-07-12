Центровой «Майами» Голдин: концовку драфта НБА смотрел без стука сердца

24-летний российский центровой команды «Майами Хит» Владислав Голдин рассказал о своих ощущениях, когда досматривал церемонию драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

«Концовку драфта НБА смотрел без стука сердца. Понятное дело, есть мечта быть задрафтованным, услышать, как произносят твоё имя на подобном мероприятии. Это было бы безумно приятно и показывало бы, какую работу ты проделал. Сильно расстраиваться у меня времени не было, поскольку события начали разворачиваться очень быстро. Происходили переговоры с командами и решалось, какое решение будет лучшим в данный момент», — сказал Голдин в интервью на YouTube-канале «Взял Мяч».