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Владелец «Панатинаикоса» высказался о Валанчюнасе

Владелец «Панатинаикоса» высказался о Валанчюнасе
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Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос высказался о несостоявшемся переходе центрового Йонаса Валанчюнаса в команду.

«Что сказать о Валанчюнасе? Мы хотим его подписать, а он хочет к нам присоединиться. Но если его нынещний клуб не скажет «да», то мы ничего не сможем сделать. Есть вещи, которые от нас не зависят. Когда ситуация разрешится, мы все расскажем», — приводит слова Ягннакопулоса Eurohoops.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» направил литовцу предложение и спортсмен близок к тому, чтобы его принять. По инсайдерской информации, речь идёт о трёхлетнем контракте на сумму почти в € 12 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Валанчюнас представлял «Сакраменто Кингз». Ранее стало известно об обмене игрока в «Денвер Наггетс».

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