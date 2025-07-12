Владислав Голдин ответил, что для него будет главным вызовом в выступлении за «Майами»

24-летний российский центровой команды «Майами Хит» Владислав Голдин ответил, что для него будет главным вызовом в выступлении за клуб из Флориды.

«На самом деле, самое банальное — это три секунды в нападении и три секунды в защите. То есть нельзя находиться в краске, надо постоянно двигаться, выходить, заходить. К этому действительно надо будет привыкнуть. Особенно мне, как игроку, который должен защищать кольцо, подстраховывать», — сказал Голдин в интервью на YouTube-канале «Взял Мяч».

Российский центровой подписал двусторонний контракт с «Майами Хит», рассчитанный до конца сезона-2026/2027 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).