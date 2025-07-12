Влад Голдин перечислил игроков НБА, с которыми больше всего ждёт встречи на площадке

24-летний российский центровой команды «Майами Хит» Владислав Голдин выразил заинтересованность сыграть против чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации, а также лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича и MVP лиги в сезоне-2022/2023 камерунца Джоэла Эмбиида, который выступает за «Филадельфию Сиксерс».

«Очевидно, против Йокича [хотелось бы выйти], поскольку он в данный момент лучший игрок. Тут как бы вопросов даже нет. Другой центровой, с которым мне хотелось бы встретиться, но не уверен, что получится, — это Джоэл Эмбиид. Он пропускает половину матчей», — сказал Голдин в интервью на YouTube-канале «Взял Мяч».