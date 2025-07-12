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Джейлен Грин: мы с Букером будем смертоносным дуэтом

Джейлен Грин: мы с Букером будем смертоносным дуэтом
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Новичок «Финикс Санз» Джейлен Грин высказался о своей будущей связке с лидером команды Девином Букером.

«Мы оба умеем забивать, оба умеем cтягивать защиту. Все будут подстраиваться под нас. Так что, когда мы действуем вместе, соперникам придётся делать выбор, от кого из нас получать. Мы с Девином будем смертоносным дуэтом», – приводит слова Грина журналист Дуэйн Ранкин в социальных сетях.

В прошлом сезоне НБА Джейлен выступал за «Хьюстон». Спортсмен в общей сложности принял участие в 87 матчах минувшего розыгрыша чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 3,4 передачи. В «Финикс» Грин перешёл в результате обмена в июне этого года.

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