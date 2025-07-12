Центровой НБА Влад Голдин назвал кумира среди игроков НБА. Это не Джордан и не Леброн

24-летний российский центровой команды «Майами Хит» Владислав Голдин признался, что в детстве его кумиром был легендарный пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант.

— Я был фанатом Коби. Смотрел его хайлайты, как он играл. Когда я рос, то ли я не знал, где смотреть игры, то ли не был настолько большим фанатом НБА, поэтому смотрел в основном хайлайты.

— И ты был фанатом Коби и «Лейкерс» соответственно?

— Только Коби.

— А баскетбол какой команды у тебя вызывал симпатию?

— Наверное, «Кливленд» с Леброном. Особенно, когда мы говорим про 2015-2016 годы. Тогда они вышли в финал, проигрывали 1-3, но победили. Это оставило сильное впечатление. За «Кливлендом» было интересно наблюдать, — сказал Голдин в интервью на YouTube-канале «Взял Мяч».