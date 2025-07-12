Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клипперс» — фавориты на подписание Била и Пола — Clutch Points

«Клипперс» — фавориты на подписание Била и Пола — Clutch Points
Комментарии

Атакующий защитник Брэдли Бил и разыгрывающий Крис Пол могут продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает Clutch Points.

Как информирует источник, «Клипперс» считаются фаворитами на заключение соглашения с игроками, которые являются свободными агентами.

В прошлом сезоне НБА Брэдли Бил принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, 3,3 подбора и 3,7 передачи.

Крис Пол выступает на профессиональном уровне с 2005 года. За это время американский спортсмен играл за такие клубы, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Занимает второе место в истории НБА по количеству передач и третье место по количеству перехватов за карьеру.

Материалы по теме
Крис Пол заявил, что сезон-2025/2026 НБА станет последним в его карьере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android