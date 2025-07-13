Рэпер Дрейк закрыл тату с Леброном, набив поверх него номер Гилджеса-Александера

Известный канадский музыкальный исполнитель, работающий в жанре хип-хоп, О́бри Дрейк Грэм, более известный как Дрейк, был замечен на одном из последних концертов с новой татуировкой на левой руке, которую сделал в честь лидера клуба «Оклахома-Сити Тандер» соотечественника Шея Гилджеса-Александера.

Фото: Аккаунт @big_business_ в X (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт @big_business_ в X (ранее Twitter)

Фото: Аккаунт @big_business_ в X (ранее Twitter)

Интересно то, что Дрейк набил её поверх татуировки с четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброном Джеймсом, где Король изображён в джерси своей школьной команды. Её Дрейк сделал в 2018 году.

Дрейк и Шей часто публично поддерживали друг друга. Гилджес-Александер даже снялся в одном из клипов рэпера и иногда посещает его концерты.