Инсайдер назвал количество команд НБА, связавшихся с агентом Леброна по поводу обмена

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин назвал количество команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые связались с Ричем Полом, являющимся агентом 40-летнего звёздного форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На данный момент четыре команды связались с Ричем Полом, проявляя заинтересованность в обмене на Леброна Джеймса», — сказал Макменамин во время эфира ESPN на Летней лиге.

Напомним, ранее агент Леброна Рич Пол объявил о том, что его подопечный активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.

Позже инсайдеры ESPN Уиндхорст и Шелбёрн объявили о том, что Леброн покинет «Лейкерс» в 2026 году.