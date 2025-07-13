Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» проиграла «Чикаго» в женской НБА. Клюндикова и Косу не отметились очками

«Миннесота» проиграла «Чикаго» в женской НБА. Клюндикова и Косу не отметились очками
Комментарии

В матче регулярного чемпионата женской НБА (WNBA) «Миннесота Линкс» проиграла «Чикаго Скай» со счётом 81:87. Игра состоялась вчера вечером, 12 июля.

WNBA Подробнее

В составе «Миннесоты» четыре минуты на паркете провела Мария Клюндикова, за это время россиянка не сумела набрать очков, но отметилась одним подбором и одной передачей. В свою очередь, также наша соотечественница Анастасия Олаири Косу на площадке не появилась.

«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу всей лиги с результатом в 18 побед при четырёх поражениях. «Линкс» пока ни разу в сезоне не проиграли на домашнем паркете — 11-0. Напомним, «Миннесота» в прошлом сезоне играла в финале WNBA, где уступила «Нью-Йорк Либерти» со счётом 2-3.

Сейчас читают:
Все сходят с ума по ней. Как незначительный конфликт принёс целое состояние
Все сходят с ума по ней. Как незначительный конфликт принёс целое состояние
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android