Леброн отказался отвечать о своём будущем — журналист

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал о своём диалоге с 40-летним форвардом и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброном Джеймсом во время матча Летней лиги между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (96:81) по поводу его будущего в составе «озёрников».

«Во время сегодняшней игры «Лейкерс» в Летней лиге я подошёл к Леброну Джеймсу и спросил его, не хочет ли он поговорить со мной о своём будущем в клубе. Его ответ был короткий: «Мне не о чем говорить», — написал Макменамин в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Ранее стало известно, что Леброн может покинуть «Лейкерс» в 2026 году.