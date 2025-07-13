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Леброн отказался отвечать о своём будущем — журналист

Леброн отказался отвечать о своём будущем — журналист
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал о своём диалоге с 40-летним форвардом и четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброном Джеймсом во время матча Летней лиги между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (96:81) по поводу его будущего в составе «озёрников».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
13 июля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
81 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ривз - 20, Фирс - 15, Куин - 12, Брукс - 9, Киньонес - 9, Мисси - 7, Александер - 3, Дикинсон - 2, Хантер - 2, Шумейт - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 21, Джеймс - 14, Колоко - 13, Базли - 12, Калума - 12, Дэвис - 9, Стюард - 9, Гордон - 3, Риз - 1, Джонсон

«Во время сегодняшней игры «Лейкерс» в Летней лиге я подошёл к Леброну Джеймсу и спросил его, не хочет ли он поговорить со мной о своём будущем в клубе. Его ответ был короткий: «Мне не о чем говорить», — написал Макменамин в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Ранее стало известно, что Леброн может покинуть «Лейкерс» в 2026 году.

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