Известное СМИ объяснило, что поможет Егору Дёмину в «Бруклине»

Известное спортивное издание Sports Illustrated поделилось мнением о дебюте россиянина Егора Дёмина в Летней лиге НБА, а также рассказало о следующей встрече «Бруклин Нетс» с «Вашингтон Уизардс».

«Дебют Егора Дёмина в Летней лиге был тихим, и большую часть игры его не было видно. Похоже, он немного волновался перед первым матчем, но справился с волнением и во второй половине сыграл более результативно.

Во втором матче Летней лиги «Бруклин» встретится с «Вашингтоном». В матче примут участие несколько опытных игроков НБА. «Уизардс» привезут с собой четырёх баскетболистов, выбранных в первом раунде прошлого года, а также Тре Джонсона — шестого номера драфта НБА 2025 года.

В этой игре Дёмин должен показать, что он может конкурировать с другими игроками, выбранными в ходе лотереи. Вполне вероятно, что во время матча им придётся опекать друг друга, и у Дёмина будет отличная возможность продемонстрировать свои защитные навыки против универсального атакующего игрока [Джонсона]. В первом матче Джонсон сделал 13 бросков, а Дёмин — всего пять.

Одной из главных причин неудачного дебюта «Нетс» было отсутствие явного лидера в нападении. Если Дёмин станет более напористым и будет требовать передачи, это пойдёт ему на пользу и, будем надеяться, приведёт команду к успеху», — говорится в материале Sports Illustrated.