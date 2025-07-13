«Ненавидел». Экс-владелец «Далласа» — об участии звёзд НБА на Олимпиаде

Американский предприниматель, миллиардер и бывший владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскритиковал участие звёзд на Олимпийских играх.

«Ненавидел это всё время. Я жаловался на это каждый год, потому что, с моей точки зрения, парни едут играть на Олимпиаду… Comcast/NBC зарабатывают миллиарды, МОК зарабатывает миллиарды. Даже ФИБА зарабатывает много… а мы отдаём всех этих парней бесплатно и берём на себя все риски, связанные с травмами.

Я уже разговаривал с Дэвидом Стерном, а затем Адамом Сильвером. Моя идея заключается в том, чтобы было как в футболе. Знаете, как в футболе на Олимпиаде играют игроки до 21 года или до 22 лет, неважно. А потом они бьются за Кубок мира, ведь чемпионат мира — это более крупное событие в футболе.

Забирайте на Олимпиаду наших молодых игроков, пускай набираются опыта, а для звёзд создайте крупный международный турнир», — сказал Кьюбан во время эфира Sirius XM.