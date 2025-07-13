Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ненавидел». Экс-владелец «Далласа» — об участии звёзд НБА на Олимпиаде

«Ненавидел». Экс-владелец «Далласа» — об участии звёзд НБА на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Американский предприниматель, миллиардер и бывший владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскритиковал участие звёзд на Олимпийских играх.

«Ненавидел это всё время. Я жаловался на это каждый год, потому что, с моей точки зрения, парни едут играть на Олимпиаду… Comcast/NBC зарабатывают миллиарды, МОК зарабатывает миллиарды. Даже ФИБА зарабатывает много… а мы отдаём всех этих парней бесплатно и берём на себя все риски, связанные с травмами.

Я уже разговаривал с Дэвидом Стерном, а затем Адамом Сильвером. Моя идея заключается в том, чтобы было как в футболе. Знаете, как в футболе на Олимпиаде играют игроки до 21 года или до 22 лет, неважно. А потом они бьются за Кубок мира, ведь чемпионат мира — это более крупное событие в футболе.

Забирайте на Олимпиаду наших молодых игроков, пускай набираются опыта, а для звёзд создайте крупный международный турнир», — сказал Кьюбан во время эфира Sirius XM.

Материалы по теме
Леброн отказался отвечать о своём будущем — журналист
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android