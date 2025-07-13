Фото: женщина-тренер руководила «Лейкерс» во время матча Летней лиги НБА

Тренер Линдсей Хардинг руководила «Лос-Анджелес Лейкерс» во время матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Фото: Кадр из трансляции

«Лейкерс» одержали победу над «Пеликанс» со счётом 94:81 в Летней лиге НБА. Бронни Джеймс (сын Леброна Джеймса) набрал 14 очков, три передачи и два подбора. Самым результативным игроком встречи стал Коул Свидер, в активе которого 21 очко, 10 подборов и четыре передачи, тем самым баскетболист оформил дабл-дабл.

Напомним, Хардинг в бытность игроком выступала за курское «Динамо» в сезоне-2010/2011 и 2015/2016. Линдсей завершила карьеру в 2017 году, переключившись на тренерство.