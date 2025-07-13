Фото: женщина-тренер руководила «Лейкерс» во время матча Летней лиги НБА
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Тренер Линдсей Хардинг руководила «Лос-Анджелес Лейкерс» во время матча Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Фото: Кадр из трансляции
«Лейкерс» одержали победу над «Пеликанс» со счётом 94:81 в Летней лиге НБА. Бронни Джеймс (сын Леброна Джеймса) набрал 14 очков, три передачи и два подбора. Самым результативным игроком встречи стал Коул Свидер, в активе которого 21 очко, 10 подборов и четыре передачи, тем самым баскетболист оформил дабл-дабл.
Напомним, Хардинг в бытность игроком выступала за курское «Динамо» в сезоне-2010/2011 и 2015/2016. Линдсей завершила карьеру в 2017 году, переключившись на тренерство.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
13 июля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
81 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ривз - 20, Фирс - 15, Куин - 12, Брукс - 9, Киньонес - 9, Мисси - 7, Александер - 3, Дикинсон - 2, Хантер - 2, Шумейт - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Суидер - 21, Джеймс - 14, Колоко - 13, Базли - 12, Калума - 12, Дэвис - 9, Стюард - 9, Гордон - 3, Риз - 1, Джонсон
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