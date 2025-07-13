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Карузо привёл Хардена и Ирвинга в пример, чтобы подчеркнуть силу Гилджес-Александера

Карузо привёл Хардена и Ирвинга в пример, чтобы подчеркнуть силу Гилджес-Александера
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Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо объяснил, чем его партнёр по команде чемпион и MVP НБА 2025 года Шей Гилджес-Александер похож на Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга.

«Защищаться против него трудно, очень трудно. К счастью, в этом году мне не пришлось этого делать. Он уникальный парень. Думаю, что он немного похож на Джеймса Хардена времён MVP. Очевидно, Шей не бросает трёхочковые, как Джеймс, но его способность обходить соперников, его данные для завершения и броски со средней дистанции немного напоминают мне Хардена в то время, когда он получил MVP.

Но он и телом отлично работает, как Кайри [Ирвинг]. У него есть немного от него, а также он умеет завершать с левой и правой руки. Он очень напоминает мне этих двух парней», — сказал Карузо в эфире The Dan Patrick Shows в YouTube.

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