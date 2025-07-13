«Это было безумием». Ирвинг — о неуместном вопросе, связанном с Леброном

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг ответил на вопрос, играл ли форвард Леброн Джеймс роль родителя для него во время совместного выступления в «Кливленд Кавальерс».

«У меня только один отец — Дредерик Ирвинг. Тот вопрос был безумным. Когда кто-то спросил меня, был ли Леброн для меня как отец, это было безумием… Сумасшедший вопрос!

Он всего на несколько лет старше меня, а ты спрашиваешь, был ли он для меня отцом. У меня есть отец, Дредерик Ирвинг, без обид», — сказал Кайри Ирвинг во время своей 24-часовой прямой трансляции на платформе Twitch.

Во времена выступления за «Кливленд» один из репортёров задал Ирвингу вопрос: «Играл ли Леброн роль родителя для тебя и твоих товарищей по команде?»