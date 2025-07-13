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«Не всё так просто». Споэльстра — о конкуренте Голдина в «Майами Хит»

«Не всё так просто». Споэльстра — о конкуренте Голдина в «Майами Хит»
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался относительно конкурента по позиции россиянина Владислава Голдина в Летней лиге НБА центрового Кел’эла Уэра.

«В случае с Кел’элом всё не так просто. Во многом это связано с тем, что он должен постоянно работать над своим профессионализмом, стабильностью и подходом. Ему нужно становиться лучше в этом плане. Он учится быть профессионалом. Я его понимаю. В прошлом году ему было 20 лет, а сейчас уже 21 год.

Мы возлагаем на него большие надежды. Это не обычный рост и трудности, с которыми сталкивается молодой игрок, когда становится профессионалом. Но именно этому и посвящено это лето: научиться быть профессионалом, научиться быть последовательным каждый день. Талант у него есть.

Его профессионализм и последовательность должны стать лучше. Наши стандарты не изменятся, как и наши ожидания и требования к тому, как быстро он должен прогрессировать. Но он должен стать лучше в этом плане, он должен взять на себя ответственность, и тогда всё остальное приложится», — сказал Споэльстра в видео на официальном канале «Майами Хит» в YouTube.

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