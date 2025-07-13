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Новичок «Бруклина» рассказал, чем Егор Дёмин выделяется среди одноклубников

Новичок «Бруклина» рассказал, чем Егор Дёмин выделяется среди одноклубников
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19-летний израильский баскетболист с корнями из ЮАР Бен Сараф, являющийся новичком клуба НБА «Бруклин Нетс», рассказал, чем выделяется 19-летний россиянин Егор Дёмин в составе команды из Нью-Йорка.

«Я делаю всё, что нужно команде. В молодёжной сборной до 18 лет я больше был снайпером, а в прошлом году в Германии чаще выступал на позиции разыгрывающего. Поэтому считаю, что могу успешно справляться с обеими ролями. То же самое касается Нолана и Егора — оба могут играть на разных позициях. Это интересно, ведь каждый из нас способен занять любую из трёх позиций на площадке», — приводит слова Сарафа журналист Эрик Слэйтер в социальной сети Х (ранее Twitter).

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