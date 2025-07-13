Баркли рассказал, в какой момент признал, что Джордан его лучше

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказался о своих противостояниях с легендарным шестикратным чемпионом Майклом Джорданом.

«Я не думал, что Майкл Джордан лучше меня, пока он не победил меня в финале. Потому что когда я был в «Филадельфии», мы действительно добились успеха против «Чикаго». Затем они стали играть лучше, а через год обыграли меня в «Финиксе» в плей-офф, но я думал, это просто потому, что рядом с Майклом были игроки получше.

Помню, как возвращался домой после двух игр в 1993-м. Моя дочь была расстроена, плакала, потому что мы проиграли первые две игры. Я сказал: «Эй, просто расслабься. У нас всё будет хорошо». И я сказал: «Но я должен тебе кое-что сказать. Я никогда в жизни такого не говорил, я думаю, что этот парень, возможно, играет в баскетбол лучше, чем я». И я добавил: «Но, на мой взгляд, я всё равно лучше и у нас всё будет хорошо».

Возвращаюсь домой на шестую игру и говорю своей дочери: «Я же говорил тебе, что считаю себя лучшим игроком в мире, я собираюсь это доказать». А потом они нас обыграли. Помню, я признался ей: «Этот парень играет лучше меня». Я думал, что Майкл Джордан был лучшим игроком, чем я. Это единственный игрок, против которого я когда-либо играл, и который, по моему мнению, был лучше меня», — приводит слова Баркли издание Fadeaway World.