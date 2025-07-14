Назван игрок НБА, который за последние четыре года зарабатывал больше $ 1 млн за игру

Форвард Бен Симмонс за последние четыре года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл всего в 108 матчах. В итоге австралийский игрок заработал $ 147,5 млн. За каждую сыгранную игру за последние четыре сезона в американской лиге Симмонс получил $ 1,36 млн.

Сезон-2021/2022: не сыграл ни в одном матче и заработал $ 34 млн.

Сезон-2022/2023: сыграл в 42 матчах и заработал $ 35,4 млн.

Сезон-2023/2024: сыграл в 15 матчах и заработал $ 37,8 млн.

Сезон-2024/2025: сыграл в 51 матче и заработал $ 40,3 млн.

Напомним, Симмонс выиграл награду «Новичок сезона» в 2018 году, а также трижды отбирался в символическую сборную лучших игроков года. К тому же Бен дважды был в числе лучших игроков в защите — в 2020 и 2021 годах.