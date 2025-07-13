«Идеально подходим». Новичок «Милуоки» Тёрнер — о перспективах игры с Адетокунбо

Центровой Майлз Тёрнер, который недавно был обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Милуоки Бакс», оценил возможность выступать вместе с форвардом Яннисом Адетокунбо.

«Мы немного поговорили. Он сейчас в Греции, а я был на Гавайях, когда мы разговаривали, так что разговор был очень коротким.

Я знаю, что он сообщил руководству о своём желании играть со мной. Интерес обоюдный. В передней линии у нас не будет проблем, я вижу, что мы подходим друг другу идеально. Я могу свободно перемещаться по площадке. Он умеет набирать скорость издалека, создавать моменты, просто быть тем игроком, которым он является», — сказал Тёрнер во время трансляции Летней лиги НБА на телеканале ESPN.