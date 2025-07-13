«С оптимизмом». В «Филадельфии» прокомментировали восстановление Эмбиида

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Дэрил Мори высказался о восстановлении камеруно-американского центрового команды Джоэла Эмбиида после разрыва мениска.

«Мы с оптимизмом смотрим на то, как обстоят дела с Джоэлом, и с нетерпением ждём следующего сезона. Я думаю, мы поставили перед собой большую цель — повысить атлетичность игроков, которые, по нашему мнению, вероятно, будут выходить в стартовой пятёрке на площадку. Я думаю, что мы уже добились этого», — приводит слова Мори издание New York Times.

На драфте 2014 года Эмбиид был выбран командой «Филадельфия Сиксерс» под общим третьим номером, став самым ценным игроком (MVP) в 2023 году.