Издание Bleacher Report назвало один из худших контрактов в НБА

Известное спортивное издание Bleacher Report поделилось мнением о контракте защитника «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна. СМИ в своём рейтинге худших соглашений в НБА поставило Брауна на четвёртое место.

«Давать такой контракт игроку, способному не попасть в символическую сборную НБА, довольно сомнительно. Однако некоторые цифры просто слишком велики.

Браун сыграл в 70 играх лишь однажды в сезоне-2018/2019. Это вызывает опасения, учитывая то, что в следующем сезоне он должен играть более важную роль на фоне отсутствия Тейтума и сокращения зарплаты в «Бостоне».

То же самое качается его эффективности. По данным PBP Stats, за последние четыре года Браун реализовывал менее 36% трёхочковых бросков, а его и без того не впечатляющий процент попаданий с игры в прошлом сезоне снизился на 3% без Тейтума на площадке», — говорится в материале Bleacher Report.

В рейтинге худших контрактов в НБА после Брауна идут Пол Джордж, Джоэл Эмбиид и Брэдли Бил.