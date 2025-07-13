Дюрант высказался о неудачах на своём пути в НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о том, что в Национальной баскетбольной ассоциации в последнее время часто игнорируют красоту игры, забывая наслаждаться моментами.

«Если ты действительно любишь баскетбол, то можешь извлечь пользу из всего этого [неудач]. Именно так я и поступил в ситуации с «Бруклином». У нас были весёлые и ужасные моменты, но такова жизнь», — сказал Дюрант в подкасте Mind the Game с Леброном Джеймсом и Стивом Нэшем.

Напомним, Дюрант является двукратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, MVP регулярного чемпионата-2013/2014, а также 15-кратным участником Матча всех звёзд.