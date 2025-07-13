«Отстой». Президент «Филадельфии» — о скандальном уходе Ябуселе

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Дэрил Мори отреагировал на уход форварда Гершона Ябуселе в «Нью-Йорк Никс», который раскритиковал организацию за маленькую сумму, предложенную для продления контракта.

«Это отстойная ситуация. Мы предложили Гершону максимальную сумму, которую могли, но это не ограничивало нас и нашу способность удержать Квентина [Гримса]. Мы предлагали больше минимума. Я видел новости, в которых говорилось, что мы хотели дать Гершону минимальную сумму, но это было неправдой.

Но это определённо оказалось ниже того, что он в итоге получил от «Нью-Йорка». Мы знали, что это создаст для нас проблемы. Поэтому мы хотели сохранить Квентина. Мы надеемся решить этот вопрос с его менеджерами, и наше внимание было сосредоточено на том, чтобы сохранить его. Таким образом, это повлияло на то, что мы могли предложить Гершону», — приводит слова Мори издание New York Times.