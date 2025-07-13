Леброн и Таунс не вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2025/2026

Авторитетный американский портал Fadeaway World представил топ-20 самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в предстоящем сезоне.
Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2025/2026 по версии Fadaeaway World.
1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 59,6 млн.
2. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») — $ 57,6 млн.
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 57,6 млн.
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 55,2 млн.
5. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 55,2 млн.
6. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 54,7 млн.
7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 54,1 млн.
8. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 54,1 млн.
9. Брэдли Бил («Финикс Санз») — $ 53,6 млн.
10. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — $ 53,1 млн.
11. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — $ 53,1 млн.
12. Девин Букер («Финикс Санз») — $ 53,1 млн.
13. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 52,6 млн.
14. Пол Джордж («Филадельфия Сиксерс») — $ 51,6 млн.
15. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 50 млн.
16. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — $ 48,7 млн.
17. Зак Лавин («Сакраменто Кингз») — $ 47,4 млн.
18. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс») — $ 46,3 млн.
19. Джамал Маррей («Денвер Наггетс») — $ 46,3 млн.
20. Кейд Каннингем («Кливленд Кавальерс») $ 46,3 млн.