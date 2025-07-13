Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн и Таунс не вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2025/2026

Леброн и Таунс не вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный американский портал Fadeaway World представил топ-20 самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в предстоящем сезоне.

Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне-2025/2026 по версии Fadaeaway World.

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 59,6 млн.
2. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») — $ 57,6 млн.
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 57,6 млн.
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 55,2 млн.
5. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 55,2 млн.
6. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 54,7 млн.
7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 54,1 млн.
8. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 54,1 млн.
9. Брэдли Бил («Финикс Санз») — $ 53,6 млн.
10. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — $ 53,1 млн.
11. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — $ 53,1 млн.
12. Девин Букер («Финикс Санз») — $ 53,1 млн.
13. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 52,6 млн.
14. Пол Джордж («Филадельфия Сиксерс») — $ 51,6 млн.
15. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 50 млн.
16. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — $ 48,7 млн.
17. Зак Лавин («Сакраменто Кингз») — $ 47,4 млн.
18. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс») — $ 46,3 млн.
19. Джамал Маррей («Денвер Наггетс») — $ 46,3 млн.
20. Кейд Каннингем («Кливленд Кавальерс») $ 46,3 млн.

Материалы по теме
Травмы суперзвёзд не катастрофа. НБА умеет монетизировать даже неудачи
Травмы суперзвёзд не катастрофа. НБА умеет монетизировать даже неудачи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android