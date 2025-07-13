Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У всего есть срок годности». Эксперт назвал причины усталости «Лейкерс» от Леброна

«У всего есть срок годности». Эксперт назвал причины усталости «Лейкерс» от Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Американский баскетбольный аналитик и радиоведущий спортивных ток-шоу Даг Готтлиб высказал мнение, почему в «Лос-Анджелес Лейкерс» испытывают усталость от сотрудничества с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда.

«Почему «Лейкерс» сначала заявляют, что готовы поставить всё на Леброна, а потом вдруг решают продать клуб, даже не поставив его в известность? Моё предположение — дело в том, что история с Леброном слишком утомительна, она изматывает. У всего есть свой срок годности. Я думаю, что неоднократно предпринимались попытки сместить Роба Пелинку из руководства «Лейкерс». Вспомните, что говорил Пэт Райли, когда уходил из «Майами Хит», и что рассказывал Фил Джексон о том, что Райли пытался привести свою команду людей и полностью контролировать клуб. Мне кажется, «Лейкерс» просто устали от всего этого», — приводит слова Готтлиба портал LeBron Wire.

Материалы по теме
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Леброн больше не король Лос-Анджелеса. Все стрелки указывают на его закат в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android