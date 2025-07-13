«У всего есть срок годности». Эксперт назвал причины усталости «Лейкерс» от Леброна

Американский баскетбольный аналитик и радиоведущий спортивных ток-шоу Даг Готтлиб высказал мнение, почему в «Лос-Анджелес Лейкерс» испытывают усталость от сотрудничества с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда.

«Почему «Лейкерс» сначала заявляют, что готовы поставить всё на Леброна, а потом вдруг решают продать клуб, даже не поставив его в известность? Моё предположение — дело в том, что история с Леброном слишком утомительна, она изматывает. У всего есть свой срок годности. Я думаю, что неоднократно предпринимались попытки сместить Роба Пелинку из руководства «Лейкерс». Вспомните, что говорил Пэт Райли, когда уходил из «Майами Хит», и что рассказывал Фил Джексон о том, что Райли пытался привести свою команду людей и полностью контролировать клуб. Мне кажется, «Лейкерс» просто устали от всего этого», — приводит слова Готтлиба портал LeBron Wire.