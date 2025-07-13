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Будущее Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» может оказаться под вопросом

Будущее Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс» может оказаться под вопросом
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс может потерять место в составе команды, если не продемонстрирует хороших результатов. Об этом сообщает New York Times.

Как информирует источник, если Бронни не будет играть достаточно хорошо, чтобы заслужить место в ротации «Лейкерс» в следующем сезоне, его, возможно, не вернут в состав. Кроме того, Бронни может окончательно покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс», если отец уйдёт из команды, завершив карьеру.

Напомним, Бронни стал игроком «Лейкерс» после драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года, где он был выбран калифорнийской командой под общим 55-м номером.

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