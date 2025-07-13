Флэгг раскрыл, чем осталась недовольна его мама в выступлении в матче с «Сан-Антонио»

18-летний американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», высказался насчёт своего 31-очкового выступления в матче с «Сан-Антонио Спёрс», который прошёл в рамках Летней лиги НБА. Встреча состоялась 12 июня и завершилась победой «Маверикс» со счётом 76:69.

«В матче с «Сан-Антонио» я часто реализовывал одни и те же броски. В этой игре мне удалось немного лучше проявить себя на линии, чем обычно. Тем не менее я всё равно смазал несколько штрафных. Думаю, что моя мама была недовольна этим», — приводит слова Флэгга портал NBA Analysis.