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Флэгг раскрыл, чем осталась недовольна его мама в выступлении в матче с «Сан-Антонио»

Флэгг раскрыл, чем осталась недовольна его мама в выступлении в матче с «Сан-Антонио»
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18-летний американский баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», высказался насчёт своего 31-очкового выступления в матче с «Сан-Антонио Спёрс», который прошёл в рамках Летней лиги НБА. Встреча состоялась 12 июня и завершилась победой «Маверикс» со счётом 76:69.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
12 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
76 : 69
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Джонс-Гарсия - 21, Харпер - 16, Осифо - 12, Миникс - 9, Деннис - 6, Нельсон - 4, Ингрэм - 4, Брайант - 2, Мангас - 2, Диалло, Менса
Даллас Маверикс: Флэгг - 31, Келли - 11, Кливленд - 8, Фелпс - 6, Макглотан - 5, Холл - 4, Нембхард - 2, Льюис - 2, Шарп, Сиссе

«В матче с «Сан-Антонио» я часто реализовывал одни и те же броски. В этой игре мне удалось немного лучше проявить себя на линии, чем обычно. Тем не менее я всё равно смазал несколько штрафных. Думаю, что моя мама была недовольна этим», — приводит слова Флэгга портал NBA Analysis.

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