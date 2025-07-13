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Канадки обыграли Нигерию с более чем двукратным преимуществом на ЧМ U19

Канадки обыграли Нигерию с более чем двукратным преимуществом на ЧМ U19
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Женская сборная Канады разгромила сборную Нигерии на проходящем в эти дни чемпионате мира среди команд до 19 лет. Встреча завершилась победой канадок со счётом 113:42.

Самой результативной спортсменкой в составе победительниц стала Агот Макир, набравшая 18 очков. В составе сборной Нигерии 13 баллов набрал Анду Хембам.

Сборная Канады одержала вторую победу на турнире — ранее на групповой стадии канадки обыграли сборную Португалии со счётом 88:49.

Помимо сборных Канады, Нигерии и Португалии, в этой же группе выступает национальная команда Китая. Канадки с двумя победами практически гарантировали себе участие в следующей стадии турнира.

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