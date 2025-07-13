Андрей Кириленко составил идеального российского баскетболиста

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью на YouTube-канале «Норникель» составил идеального российского баскетболиста.
Средний бросок — Сергей Белов
Техника — Сергей Бобков
Дриблинг — Василий Карасёв
Скорость — Сергей Панов
Баскетбольный IQ — Виктор Хряпа
Характер — Сергей Быков
Креативность — Алексей Швед
Напомним, Кириленко выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2015 год. За это время Андрей играл за такие клубы, как «Юта Джаз», санкт-петербургский «Спартак», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ЦСКА.