Андрей Кириленко составил идеального российского баскетболиста

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью на YouTube-канале «Норникель» составил идеального российского баскетболиста.

Средний бросок — Сергей Белов

Техника — Сергей Бобков

Дриблинг — Василий Карасёв

Скорость — Сергей Панов

Баскетбольный IQ — Виктор Хряпа

Характер — Сергей Быков

Креативность — Алексей Швед

Напомним, Кириленко выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2015 год. За это время Андрей играл за такие клубы, как «Юта Джаз», санкт-петербургский «Спартак», «Миннесота Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ЦСКА.